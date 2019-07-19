Де Лигт выбрал игровой номер в "Ювентусе"
Новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт определился с игровым номером в туринской команде.
Голландский защитник будет выступать за "старую синьору" с цифрой "4" на спине.
"Число 4 - особенное для меня. У него также есть важное наследство в "Ювентусе", поэтому я надеюсь соответствовать этому номеру", - объяснил свой выбор 19-летний футболист.
Напомним, что "Ювентус" заплатил за де Лигта 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллионов.
Контракт между футболистом и "старой синьорой" рассчитан до лета 2024 года.
Не пропустите: Де Лигт прокомментировал свой переход в "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Крицюк близок к переходу из "Краснодара" в "Зенит"
-
Главные новости дня: 18 июля
-
"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга
-
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
Лента новостей
-
Футболисты "Ньюкасла" поучаствовали в уличной драке
-
Павлюченко: "Смородскую можно сравнить с Галицким"
-
Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон
-
"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за 16-летним игроком "Лиона"
-
Де Лигт выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
"Севилья" поборется за трансферную цель "Баварии" и "Манчестер Юнайтед"
-
Опубликован новый трейлер футбольного симулятора FIFA 20
-
"Рома" согласовала аренду французского хавбека
-
"Ливерпуль" определился с будущим Миньоле
-
УЕФА отстранила бельгийский клуб от еврокубков за участие в договорных матчах
-
Экс-нападающий "Зенита" Рондон стал игроком "Далянь Ифан"
-
Павлюченко: "По-хорошему, я закончил карьеру. В ЛФЛ играю для себя"
-
"Наполи" и "Лилль" могут обменяться игроками
-
"Бенфика" объявила о переносе сделки по Перину
-
Уткин - о трансфере Мирзова: "Сдаётся мне, "Спартак" снова купил на рубль пятаков"
-
Руни забил очередной гол в МЛС
-
Крицюк близок к переходу из "Краснодара" в "Зенит"
-
Во ФСИН прокомментировали видео с Кокориным и Мамаевым, играющими в футбол в колонии
-
"Валенсия" заплатит 35 миллионов евро за португальского форварда
-
Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17