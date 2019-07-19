Де Лигт выбрал игровой номер в "Ювентусе"

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Де Лигт выбрал игровой номер в "Ювентусе"

Новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт определился с игровым номером в туринской команде.

Голландский защитник будет выступать за "старую синьору" с цифрой "4" на спине.

"Число 4 - особенное для меня. У него также есть важное наследство в "Ювентусе", поэтому я надеюсь соответствовать этому номеру", - объяснил свой выбор 19-летний футболист.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за де Лигта 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллионов.

Контракт между футболистом и "старой синьорой" рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: Де Лигт прокомментировал свой переход в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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