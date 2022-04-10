Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"

Фото: твиттер де Лигта\Автор неизвестен

Голландский центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал победу над "Кальяри" (2:1) в матче 32-го тура Серии А.

Нидерландец сумел забить гол в этой встрече.

"Мы плохо начали матч, сразу пропустили гол. Возможно, мы были слишком вялыми, слишком легко теряли мяч, поэтому игра стала очень сложной, но в итоге нам удалось победить.

Я предпочитаю играть сразу после поражения. Теперь мы будем проводить по одной игре в неделю, мы должны усердно тренироваться, чтобы побеждать, и сегодня мы заслужили победу", – сказал де Лигт.

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