Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"

Теги маттейс де лигтювентус

Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"

Фото: твиттер де Лигта\Автор неизвестен

Голландский центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал победу над "Кальяри" (2:1) в матче 32-го тура Серии А.

Нидерландец сумел забить гол в этой встрече.

"Мы плохо начали матч, сразу пропустили гол. Возможно, мы были слишком вялыми, слишком легко теряли мяч, поэтому игра стала очень сложной, но в итоге нам удалось победить.

Я предпочитаю играть сразу после поражения. Теперь мы будем проводить по одной игре в неделю, мы должны усердно тренироваться, чтобы побеждать, и сегодня мы заслужили победу", – сказал де Лигт.

Также не пропустите: Аллегри прокомментировал победу над "Кальяри". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов