Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"
Фото: твиттер де Лигта\Автор неизвестен
Голландский центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал победу над "Кальяри" (2:1) в матче 32-го тура Серии А.
Нидерландец сумел забить гол в этой встрече.
"Мы плохо начали матч, сразу пропустили гол. Возможно, мы были слишком вялыми, слишком легко теряли мяч, поэтому игра стала очень сложной, но в итоге нам удалось победить.
Я предпочитаю играть сразу после поражения. Теперь мы будем проводить по одной игре в неделю, мы должны усердно тренироваться, чтобы побеждать, и сегодня мы заслужили победу", – сказал де Лигт.
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