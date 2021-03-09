Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт назвал партнеров по команде, которые оказали большое влияние на его развитие.
"В "Ювентусе" я стараюсь научится всему, я выступаю именно за тот клуб, за которой хочу. Тут есть опытные партнеры, вроде Кьеллини или Бонуччи, но еще я наблюдаю за Буффоном и Криштиану Роналду. Я, конечно, не пытаюсь их копировать - у нас разные позиции на поле и характеристики. Но я, например, смотрю на то, что делает Роналду, чтобы постоянно оставаться в форме. Постоянно спрашиваю какие-то советы. Буффон по возрасту годится мне в отцы, но я не чувствую этого в его поведении, он чувствует себя молодым", - приводит слова де Лигта Goal.
Напомним, 21-летний голландца перешел в "Ювентус" летом 2019 года.
В текущем сезоне он выходил на поле в 21 матче.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17