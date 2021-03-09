Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт назвал партнеров по команде, которые оказали большое влияние на его развитие.

"В "Ювентусе" я стараюсь научится всему, я выступаю именно за тот клуб, за которой хочу. Тут есть опытные партнеры, вроде Кьеллини или Бонуччи, но еще я наблюдаю за Буффоном и Криштиану Роналду. Я, конечно, не пытаюсь их копировать - у нас разные позиции на поле и характеристики. Но я, например, смотрю на то, что делает Роналду, чтобы постоянно оставаться в форме. Постоянно спрашиваю какие-то советы. Буффон по возрасту годится мне в отцы, но я не чувствую этого в его поведении, он чувствует себя молодым", - приводит слова де Лигта Goal.

Напомним, 21-летний голландца перешел в "Ювентус" летом 2019 года.

В текущем сезоне он выходил на поле в 21 матче.