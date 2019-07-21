Де Лигт: "Я перешел в "Ювентус" не ради денег"
Голландский защитник Маттейс де Лигт заявил, он перешел в "Ювентус" не ради денег. Контракт футболиста с туринским клубом будет действовать до лета 2024 года. Зарплата голландца составит 12 миллионов евро в год.
"Когда задумываешься о защитниках, то сразу вспоминается Италия. Лучшими итальянскими игроками в истории являются защитники. В детстве я восхищался игрой Барези, Мальдини, Каннаваро и Несты. Я храню футболку "Ювентуса" с семи лет. Уверен, что в этой команде я смогу прогрессировать. Я постараюсь взять что-то у Буффона, Кьеллини и Роналду.
Я старался не интересоваться слухами, которые в какой-то момент утомили меня. Самый дикий слух был, что я не перешел в ПСЖ, так как мне предложили меньше денег, чем получает Мбаппе. Но это же бред.
Я сказал агенту, что определюсь с новым клубом после Лиги наций. Когда я сказал ему, что хочу перейти в "Ювентус", он начал оформлять сделку. Я выбрал "Ювентус" не из-за денег. Финансовую сторону мы стали обсуждать уже после того, как я сделал выбор", – приводит слова де Лигта Algemeen Dagblad.
Напомним, что 19-летний де Лигт перешел в "Ювентус" за 85,5 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17