Де Лигт: "Я перешел в "Ювентус" не ради денег"



Голландский защитник Маттейс де Лигт заявил, он перешел в "Ювентус" не ради денег. Контракт футболиста с туринским клубом будет действовать до лета 2024 года. Зарплата голландца составит 12 миллионов евро в год.

"Когда задумываешься о защитниках, то сразу вспоминается Италия. Лучшими итальянскими игроками в истории являются защитники. В детстве я восхищался игрой Барези, Мальдини, Каннаваро и Несты. Я храню футболку "Ювентуса" с семи лет. Уверен, что в этой команде я смогу прогрессировать. Я постараюсь взять что-то у Буффона, Кьеллини и Роналду.

Я старался не интересоваться слухами, которые в какой-то момент утомили меня. Самый дикий слух был, что я не перешел в ПСЖ, так как мне предложили меньше денег, чем получает Мбаппе. Но это же бред.

Я сказал агенту, что определюсь с новым клубом после Лиги наций. Когда я сказал ему, что хочу перейти в "Ювентус", он начал оформлять сделку. Я выбрал "Ювентус" не из-за денег. Финансовую сторону мы стали обсуждать уже после того, как я сделал выбор", – приводит слова де Лигта Algemeen Dagblad.

Напомним, что 19-летний де Лигт перешел в "Ювентус" за 85,5 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории.

Не пропустите: Де Лигт рассказал о разговоре с Роналду перед переходом в "Ювентус". | http://soccernews.ru