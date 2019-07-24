Де Лигт забил первый гол в составе "Ювентуса", но в свои ворота

Новичок "Ювентуса" голландский защитник Маттейс де Лигт отметился автоголом в матче Международного кубка чемпионов с "Интером".

После подачи с углового мяч попал в ногу голландцу и отскочил в ворота.

19-летний де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 85,5 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. Зарплата голландца составит 12 миллионов евро в год.

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