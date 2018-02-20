Де Росси: "Если бы погода решала многое, то Лигу Чемпионов бы выигрывали "Шахтер" и ЦСКА"

Полузащитник итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси высказался о значимости погоды в достижении результатов.

"Для многих из нас погода в Украине - непривычна, но мы играем 11 на 11 и все решится на поле. Возможно, нам будет трудно первые 5-10 минут, но затем все будут решать футболисты, а не погода. Если бы погода решала многое, то "Шахтер" или ЦСКА выигрывали бы ЛЧ, но этого не происходит", - цитирует 34-летнего хавбека Football.ua.

Напомним, ключевой игрок "Ромы" рискует пропустить матч с "Шахтером". | soccernews.ru