Де Росси госпитализировали с коронавирусом

Фото EFE / Demian Alday

Легендарный итальянский футболист Даниэле Де Росси угодил в больницу, пишет Football Italia.

По информации источника, экс-капитан "Ромы" заразился коронавирусом в расположении сборной Италии. В последнее время его состояние ухудшилось, из-за чего было принято решение о госпитализации.

Напомним, что в середине марта Де Росси вошёл в тренерский штаб "Скуадры Адзурры", подписал контракт до окончания Евро-2020.

Бывший полузащитник завершил карьеру в январе 2020 года. Он выступал за "Рому" и "Бока Хуниорс".

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