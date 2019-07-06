Де Росси готов завершить карьеру
Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси всерьёз рассматривает вариант с футбольной пенсией, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 35-летний итальянец не видит себя в другом клубе. Он отыграл за "волков" всю свою карьеру и не готов защищать цвета какой-либо ещё команды.
Де Росси является воспитанником "Ромы", в основном составе "джаллоросси" он дебютировал в далёком 2001 году.
Скорее всего, легендарный хавбек начнёт тренерскую карьеру. Ему предлагают войти в штаб Роберто Манчини в сборной Италии.
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