Де Росси готов завершить карьеру

Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси всерьёз рассматривает вариант с футбольной пенсией, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний итальянец не видит себя в другом клубе. Он отыграл за "волков" всю свою карьеру и не готов защищать цвета какой-либо ещё команды.

Де Росси является воспитанником "Ромы", в основном составе "джаллоросси" он дебютировал в далёком 2001 году.

Скорее всего, легендарный хавбек начнёт тренерскую карьеру. Ему предлагают войти в штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

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