Де Росси хочет видеть Анчелотти во главе сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера его национальной команды Карло Анчелотти, который по ходу текущего сезона был уволен из мюнхенской "Баварии".

"Карло Анчелотти в качестве следующего тренера сборной? Это был бы очень хороший выбор после такого мрачного результата в квалификации к Чемпионату Мира", - цитирует 34-летнего хавбека ActuFoot.

Напомним, Дибала получал предложение выступать за сборную Италии. | soccernews.ru