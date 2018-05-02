Де Росси и Джеко против Салаха, Мане и Фирмино: "Рома" и "Ливерпуль" объявили составы

Стали известны стартовые составы "Ромы" и "Ливерпуля" на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Рома": Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Джеко.

Запасные: Скорупски, Бруно Перес, Жуан Жезус, Гоналон, Жерсон, Ундер, Антонуччи.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Вудбёрн, Ингс, Соланке.

Матч начнется в 21:45 мск. В первом матче английский клуб был сильнее со счётом 5:2.

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