Де Росси и Джеко в старте на матч "Рома" - "Порту"

Стали известны стартовые составы "Ромы" и "Порту" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Рома": Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави.

"Порту": Касильяс, Эдер Милитао, Пепе, Фелипе, Алекс Теллес, Эррера, Данилу, Фернандо, Отавио, Франсиско Соарес, Брахими.

Игра "Рома" - "Порту" состоится на стадионе "Олимпико" в Риме. Начало - в 23:00 мск.

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