Де Росси изменил внешность, чтобы побывать на фанатской трибуне во время матча "Рома" - "Лацио"

Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил инкогнито посетил матч чемпионата Италии с "Лацио" (1:1).

Де Росси изменил внешность, чтобы его не узнали, и посмотрел поединок с фанатской трибуны. Нанести грим экс-игроку помогла его жена Сара Фельбербаум, которая является профессиональной актрисой.

В итоге бывший хавбек "волков" побывал на стадионе и смог почувствовать себя в шкуре обычного болельщика.

This is INCREDIBLE:



Daniele De Rossi hired a makeup artist so that he could "live his dream & go watch the Roma derby amongst the fans in Curva Sud"



Love this. ( IG/sarahfelberbaum) pic.twitter.com/hXeMnucvA4 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 29, 2020

36-летний Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 годы, провел за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 55 результативных передач. Несколько недель назад итальянец объявил о завершении карьеры.

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