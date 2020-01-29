Де Росси изменил внешность, чтобы побывать на фанатской трибуне во время матча "Рома" - "Лацио"
Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил инкогнито посетил матч чемпионата Италии с "Лацио" (1:1).
Де Росси изменил внешность, чтобы его не узнали, и посмотрел поединок с фанатской трибуны. Нанести грим экс-игроку помогла его жена Сара Фельбербаум, которая является профессиональной актрисой.
В итоге бывший хавбек "волков" побывал на стадионе и смог почувствовать себя в шкуре обычного болельщика.
This is INCREDIBLE:— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 29, 2020
Daniele De Rossi hired a makeup artist so that he could "live his dream & go watch the Roma derby amongst the fans in Curva Sud"
Love this. ( IG/sarahfelberbaum) pic.twitter.com/hXeMnucvA4
36-летний Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 годы, провел за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 55 результативных передач. Несколько недель назад итальянец объявил о завершении карьеры.
Не пропустите: "Рома" посвятила видеоролик завершившему карьеру Де Росси. | http://soccernews.ru
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|Рома
|21
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|5
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|Кальяри
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|Милан
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|Наполи
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|12
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|Фиорентина
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|21
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|Лечче
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|21
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