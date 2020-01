Де Росси изменил внешность, чтобы побывать на фанатской трибуне во время матча "Рома" - "Лацио"

Бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил инкогнито посетил матч чемпионата Италии с "Лацио" (1:1).

Де Росси изменил внешность, чтобы его не узнали, и посмотрел поединок с фанатской трибуны. Нанести грим экс-игроку помогла его жена Сара Фельбербаум, которая является профессиональной актрисой.

В итоге бывший хавбек "волков" побывал на стадионе и смог почувствовать себя в шкуре обычного болельщика.

This is INCREDIBLE:



Daniele De Rossi hired a makeup artist so that he could "live his dream & go watch the Roma derby amongst the fans in Curva Sud"



Love this. ( IG/sarahfelberbaum) pic.twitter.com/hXeMnucvA4