Де Росси: "Мне нет оправдания за удаление в матче с "Дженоа"

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Де Росси: "Мне нет оправдания за удаление в матче с "Дженоа"
Капитан "Ромы" Даниэле де Росси извинился за свое удаление в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (1:1).

"Мне нет оправданий. Я должен извиниться перед партнерами по команде, тренером и болельщиками", – приводит слова де Росси официальный твиттер клуба.

Напомним, что де Росси был удален за удар по лицу форварда "Дженоа" Джанлуку Лападулу. Кроме удаления хавбека, в ворота "волков" был назначен пенальти, который реализовал все тот же Лападула.

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