Де Росси может летом завершить карьеру

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может завязать с футболом уже в этом году, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 35-летний итальянец рассматривает вариант с завершением карьеры, если ему не поступит ни одного стоящего предложения.

Напомним, что контракт опытного хавбека с "волками" истекает по окончании текущего сезона и клуб решил не продлевать его.

Ранее стало известно, что интерес к Де Росси проявляют "Нью-Йорк Сити", "Бока Хуниорс", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Зенит".

Не пропустите: Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год. | http://soccernews.ru