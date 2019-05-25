Де Росси может летом завершить карьеру

1 Теги ромаданиэле де росси

Де Росси может летом завершить карьеру

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может завязать с футболом уже в этом году, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 35-летний итальянец рассматривает вариант с завершением карьеры, если ему не поступит ни одного стоящего предложения.

Напомним, что контракт опытного хавбека с "волками" истекает по окончании текущего сезона и клуб решил не продлевать его.

Ранее стало известно, что интерес к Де Росси проявляют "Нью-Йорк Сити", "Бока Хуниорс", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Зенит".

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Комментарии

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leonidbobrov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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