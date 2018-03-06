Де Росси может не сыграть против "Шахтера"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Шахтера".

По информации Football Italia, лидер римского клуба повредил голеностоп в игре серии А с "Наполи" (4:2).

Напомним, что ответная игра состоится 13 марта в Риме. В первом матче "Шахтер" победил со счетом 2:1.

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