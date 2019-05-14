Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может перебраться в МЛС.

По сведениям Tuttomercatoweb, подписать 35-летнего футболиста планирует "Нью-Йорк Сити". Ранее Де Росси объявил о своем грядущем уходе из клуба.

Де Росси выступал за "Рому" с 2001 года. За это время он провел 615 игр, в которых отметился 63 голами.

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