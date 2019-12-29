Де Росси может получить должность в "Роме"

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Де Росси может получить должность в "Роме"

Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может вернуться в клуб.

По сведениям Corriere dello Sport, инициатором его возвращения выступает американский консорциум The Friedkin Group, который близок к покупке римского клуба. Отмечается, что американская компания уже связалась с Де Росси и предложила административную должность.

Напомним, что Де Росси выступал за "волков" с 2002 по 2019 год и покинул "Рому" после того, как клуб отказался продлевать с ним контракт.

Летом 2019 года итальянец заключил однолетнее соглашение с "Бока Хуниорс".

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