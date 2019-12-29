Де Росси может получить должность в "Роме"
Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может вернуться в клуб.
По сведениям Corriere dello Sport, инициатором его возвращения выступает американский консорциум The Friedkin Group, который близок к покупке римского клуба. Отмечается, что американская компания уже связалась с Де Росси и предложила административную должность.
Напомним, что Де Росси выступал за "волков" с 2002 по 2019 год и покинул "Рому" после того, как клуб отказался продлевать с ним контракт.
Летом 2019 года итальянец заключил однолетнее соглашение с "Бока Хуниорс".
Читайте также: У "Ромы" может смениться владелец. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Динамо Брест" о возможном назначении Кононова: "Очередная утка"
-
"Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом
-
Куман назвал фаворита Евро-2020
-
Мерсон: "Клопп способен вывести "Ротерхэм" в АПЛ, а Гвардиола - нет"
-
Артета поделился планами "Арсенала" на зимнее трансферное окно
-
Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ
-
Де Росси может получить должность в "Роме"
-
"Бешикташ" собирается переманить трансферную цель ЦСКА
-
"Монако" потратил более 20 миллионов евро на на компенсации тренерам с октября 2018 года
-
В "Манчестер Сити" сделали заявление касательно будущего Гвардиолы
-
Мойес близок к возвращению в "Вест Хэм"
-
Уткин прокомментировал возможное назначение Кононова в брестское "Динамо"
-
У "Ромы" может смениться владелец
-
Суарес занял место в воротах в прощальном матче Форлана
-
"Вот почему ты лучший в мире": Хабиб поблагодарил Роналду за встречу с безногим мальчиком
-
Кононов может продолжить карьеру в Беларуси
-
"Герта" сделала предложение "Арсеналу" по Джаке
-
Сафонов: "Дзюба непростой клиент, там много решает отец"
-
Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Лилля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11