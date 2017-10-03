Де Росси может пропустить ближайшие матчи сборной Италии

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Де Росси может пропустить ближайшие матчи сборной Италии

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси угодил в лазарет из-за воспаления мениска, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, эти проблемы со здоровьем могут помешать 34-летнему футболисту принять участие в ближайших матчах сборной Италии.

Напомним, что 6 октября "Скуадра Адзурра" дома сыграет с Македонией, а 9 октября - на выезде с Албанией. 

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