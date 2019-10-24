Де Росси может стать тренером детской команды "Ромы"

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Де Росси может стать тренером детской команды "Ромы"

Игрок "Боки Хуниорс" Даниеле Де Росси следующим летом может стать тренером "Ромы". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство римского клуба хочет пригласить игрока стать одним из тренеров детской команды "Ромы".

Отметим, что отец Де Росси  - Альберто - работает с молодежкой римлян.

Де Росси выступал в "Роме" с 2002 по 2019 год. Этим летом он перешел в "Боку Хуниорс", контракт с которой рассчитан до 2020 года.

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