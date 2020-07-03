Де Росси может возглавить "Фиорентину"
Экс-игрок "Ромы" Даниэле Де Росси может стать новым главным тренером "Фиорентины". Об этом сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что данный пост может занять итальянский специалист Лучано Спаллетти.
Весной 36-летний де Росси сообщил о том, что готов начать тренерскую карьеру. В начале года он объявил о завершении карьеры игрока. Большую часть своей карьеры он провел в "Роме".
"Фиорентина" занимает 14 место в турнирной таблице Серии А. Под руководством Джузеппе Якини команда не может выиграть на протяжении пяти встреч.
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