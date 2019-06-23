Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии

Теги италия до 21 годаданиэле де росси

Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии

Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может возглавить сборную Италии U-21, сообщает Corriere dello Sport.

В настоящее время команду тренирует Луиджи Ди Бьяджо, однако сборная близка к вылету из молодежного Евро. На данный пост также рассматривают Паоло Николато, который возглавляет Италию U-20.

Отметим, что на Евро Италия финишировала в группе на втором месте, но для прохождения в следующий раунд сборной предстоит пройти через плей-офф.

Напомним, что Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год.

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