Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии
Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может возглавить сборную Италии U-21, сообщает Corriere dello Sport.
В настоящее время команду тренирует Луиджи Ди Бьяджо, однако сборная близка к вылету из молодежного Евро. На данный пост также рассматривают Паоло Николато, который возглавляет Италию U-20.
Отметим, что на Евро Италия финишировала в группе на втором месте, но для прохождения в следующий раунд сборной предстоит пройти через плей-офф.
Напомним, что Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год.
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