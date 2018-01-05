Де Росси, Наингголан и Дефрель не сыграют с "Аталантой"

Три игрока "Ромы" - полузащитники Даниэле де Росси и Раджа Наингголан, а также форвард Грегуар Дефрель - не помогут своей команде в матче 20-го тура Серии А против "Аталанты", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 34-летний итальянец и 26-летний француз продолжают восстанавливаться после травм, а 29-летний итальянец не попал в заявку в качестве наказания за его поведение в новогоднюю ночь.

Напомним, что матч "Рома" - "Аталанта" состоится в субботу, 6 января, в 20:00 по московскому времени.

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