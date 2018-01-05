Де Росси, Наингголан и Дефрель не сыграют с "Аталантой"

Теги ромааталантаданиэле де россираджа наингголангрегуар дефрель

Де Росси, Наингголан и Дефрель не сыграют с "Аталантой"

Три игрока "Ромы" - полузащитники Даниэле де Росси и Раджа Наингголан, а также форвард Грегуар Дефрель - не помогут своей команде в матче 20-го тура Серии А против "Аталанты", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 34-летний итальянец и 26-летний француз продолжают восстанавливаться после травм, а 29-летний итальянец не попал в заявку в качестве наказания за его поведение в новогоднюю ночь.

Напомним, что матч "Рома" - "Аталанта" состоится в субботу, 6 января, в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Роме" поступило предложение по Наингголану. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов