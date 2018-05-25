Де Росси назвал цель "Ромы" на следующий сезон

Хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси заявил, что клуб хочет побороться за Скудетто.

"Надеюсь, мы сможем оказывать давление на "Ювентус" в следующем сезоне. И, может быть, мы сможем увести Скудетто у них прямо из-под носа" - приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" выигрывает Скудетто в течении последних семи сезонов.

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