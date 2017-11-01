Де Росси: "Немногие верили в нас, но "Рома" возглавляет группу"

Полузащитник и капитан "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал игру команды на групповом этапе Лиги Чемпионов. По итогам четырёх туров "волки" лидируют в группе С. Вчера команда обыграла "Челси" со счетом 3:0.

"В Риме не часто встретишь большие футбольные ночи, связанные с Лигой Чемпионов. Нам часто забивают, но я помню, как мы делали это в отношении "Челси". Люди помнят об этом.

Немногие верили в нас, но "Рома" возглавляет группу. К сожалению, это ещё не конец, впереди два жёстких матча. Тот же "Карабах" доказал, что ещё жив.

Если говорить о "Роме", то если в предыдущие годы в матчах с серьёзными соперниками мы оборонялись, то теперь действуем уверенно и агрессивно. Это шаг вперёд", - сказал Де Росси. | http://soccernews.ru