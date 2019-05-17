Де Росси об уходе из "Ромы": "Есть люди, которые считают, что так будет лучше"

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Де Росси об уходе из "Ромы": "Есть люди, которые считают, что так будет лучше"

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси высказался о своем грядущем уходе из клуба.

"Я все еще огорчен. Есть люди играющие в футбол, а есть принимающие решения. Так вот есть люди, которые считают, что так будет лучше.

Возможно, я бы мог получить в "Роме" должность директора, однако я еще хочу играть в футбол", - приводит слова Де Росси Football Italia.

Напомним, что Де Росси выступает за "Рому" с 2001 года. В стане "волков" он провел 615 матчей и забил 63 гола.

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