Де Росси объявил о завершении карьеры

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Де Росси объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает football-italia.

"У меня нет никаких травм или серьезных проблем. Просто я чувствую, что нужно вернуться к семье. Я очень скучаю по дочке, а она по мне. Я принял это решение, и оно окончательное.

Все хотели меня переубедить, но я решил так, в этом нет ничего странного. Я оставляю в клубе часть своего сердца", - сказал Де Росси.

36-летний Де Росси перешел в "Боку" летом 2019 года из "Ромы" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за аргентинский клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее он выступал за "Рому" с 2002 по 2019 годы.

Не пропустите: Де Росси может получить должность в "Роме". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Харизматический лидер Ромы, он с Франческо - Великие футболисты. Только заканчивать карьеру, на мой взгляд, в Роме нужно было. Удачи ему в дальнейшей жизни, все еще впереди.

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