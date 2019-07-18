Де Росси определился с новым клубом

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Де Росси определился с новым клубом
Итальянский полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси перейдет в "Боку Хуниорс", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист уже договорился с аргентинским клубом по условиям личного контракта. В ближайшее время хавбек отправится в Буэнос-Айрес, чтобы пройти медицинское обследование. Итальянец является свободным агентом, поэтому достанется "Боке Хуниорс" бесплатно.

35-летний Де России является воспитанником "Ромы" и выступал за римский клуб с 2002 по 2019 годы. Всего за "волков" он провел 616 матчей во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.

Не пропустите: Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме". | http://soccernews.ru
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