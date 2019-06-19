Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме"
Хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси отказался продлевать карьеру в "Милане" или "Фиорентине" из большого уважение к римскому клубу. Об этом сообщает Sportitalia.
Напомним, недавно, футболист заявил, что покидает "Рому" после 17 лет сотрудничества. 1 июля он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересовал "Интер", "Зенит" и "Интер Майами".
Де Росси выступал за "Рому" на протяжении всей профессиональной карьеры (с 2002 года).
Не пропустите: Де Росси написал прощальное письмо по случаю ухода из "Ромы". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17