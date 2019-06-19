Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме"

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Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме"

Хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси отказался продлевать карьеру в "Милане" или "Фиорентине" из большого уважение к римскому клубу. Об этом сообщает Sportitalia.

Напомним, недавно, футболист заявил, что покидает "Рому" после 17 лет сотрудничества. 1 июля он станет свободным агентом. 

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересовал "Интер", "Зенит" и "Интер Майами".

Де Росси выступал за "Рому" на протяжении всей профессиональной карьеры (с 2002 года).

Не пропустите: Де Росси написал прощальное письмо по случаю ухода из "Ромы". | http://soccernews.ru
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