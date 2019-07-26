Известный итальянский хавбек Даниэле Де Росси перешел в "Бока Хуниорс".

Детали сделки пока не сообщаются. Официальное представление игрока запланировано на понедельник.

Напомним, что 35-летний футболист с 2002 по 2019 год выступал за "Рому". В составе "волков" он выигрывал кубок и суперкубок Италии.

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