Де Росси поделился мнением о том, какой должен быть новый тренер сборной Италии

Хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал поиски нового наставника для сборной Италии.

"Нельзя спешить, когда принимаешь такое важное решение. Федерация должна рассмотреть как можно больше вариантов на роль наставника сборной. Провал Италии в отборочном раунде Чемпионата Мира стал для всех нас большим ударом. Теперь сборной предстоит все начать с нуля. Однако я считаю, что ключевым фактором должен стать выбор великого тренера на эту должность" - приводит слова Де Росси Football Italia.

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