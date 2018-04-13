Де Росси поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем"

Хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" совершил подвиг, подобный нашему камбэку. Они смогли обыграть "Манчестер Сити", который мне казался главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов. А тренер красных просто сводит меня с ума.

В какой-то степени мы можем беспокоиться, хотя это вполне естественно. Такие же ощущения были до и во время игр с "Шахтёром" и "Барселоной" - приводит слова Де Росси сайт клуба.

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