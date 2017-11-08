Де Росси поделился ожиданиями от стыковых матчей со сборной Швеции
Полузащитник сборной Италии Даниэле де Росси высказался в преддверии стыковых матчей квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Швеции.
"Нам нужно будет сохранить холодную голову. Но в то же время нам необходимо играть выкладываясь и жертвуя собой. Если мы хотим поехать в Россию, нам нужно играть с ясным умом. Я точно хочу отобраться на Чемпионат Мира" - цитирует де Росси Football Italia.
Напомним, что первый матч между Швецией и Италией состоится 10 ноября в Стокгольме, а ответный - 13 ноября в Милане.
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