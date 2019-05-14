Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона

Полузащитник Даниэле Де Росси по завершении сезона уйдет из "Ромы".

Клуб подтвердил эту информацию. Матч 38-го тура Серии А "Рома" - "Парма", который пройдет 26 мая, станет последней встречей, в которой будет участвовать 35-летний игрок.

Пока не известно, продолжит ли футболист выступать за другой клуб или завершит карьеру.

Де Росси играет за "Рому" с 2000 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 22 матчах в Серии А, забив 2 гола.

В общей сложности он провел за "Рому" 614 матчей и забил 63 гола.

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