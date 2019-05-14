Де Росси покинет "Рому" по окончании этого сезона
Полузащитник Даниэле Де Росси по завершении сезона уйдет из "Ромы".
Клуб подтвердил эту информацию. Матч 38-го тура Серии А "Рома" - "Парма", который пройдет 26 мая, станет последней встречей, в которой будет участвовать 35-летний игрок.
Пока не известно, продолжит ли футболист выступать за другой клуб или завершит карьеру.
Daniele De Rossi, Romanista. ❤️ pic.twitter.com/AXSvYgwMWB— AS Roma English (@ASRomaEN) 14 мая 2019 г.
Де Росси играет за "Рому" с 2000 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 22 матчах в Серии А, забив 2 гола.
В общей сложности он провел за "Рому" 614 матчей и забил 63 гола.
Не пропустите: Де Росси, возможно, выбыл до конца сезона| http://soccernews.ru
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