Де Росси: "Понимаем, что в Москве будет сложнее"

Капитан "Ромы" Даниэле де Росси пообщался с журналистом после победы над ЦСКА (3:0) в матче Лиги Чемпионов.

"Если бы мы сегодня проиграли, то серьезно отдалились бы от 1/8 финала.

Кроме того, мы обрели преимущество в личных встречах. Теперь нам играть ответный матч на поле соперника. Мы понимаем, что там будет сложнее, но туда надо ехать за победой", – сказал Де Росси. | soccernews.ru