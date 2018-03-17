Де Росси пообещал организовать "Барселоне" проблемы
Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси поделился своими ожиданиями от встречи с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Может быть, мы бы и предпочли какого-то другого соперника в 1/4 финала, но мы дошли до этой стадии и уже показали, насколько мы гордимся этого. Мы столкнемся с одной из лучших команд. Может быть, это будет позор, но такова жеребьевка. Когда придет время, мы будем очень хорошо готовиться. Никогда не говори "никогда".
Мы видели, как "Челси" играл против "Барсы". "Синие" не выиграли, но временами у каталонцев были проблемы, и мы постараемся сделать нечто подобное и многое другое. Мы будем играть против лучших футболистов в истории игры. Они изменили то, каким мы видим футбол, то, как мы играем в него. Но, тем не менее, нас будет 11 человек, их будет 11, и будем готовы выиграть", - сказал он.
Читайте: Российский клуб потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках за последние 22 года | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая
-
Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"
-
Мюнхенская коррида: "Бавария" сразится с "Лейпцигом"
-
"Синяя" схватка в Кубке Англии: "Лестер" принимает "Челси"
-
Крепкий орешек из Каталонии: "Реал" попытается взять реванш у "Жироны"
Лента новостей
-
Уткин: "У Лунева темперамент аутиста"
-
"Барселона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера
-
Месси стал первым футболистом, забивший 25 мячей в девяти сезонах Ла Лиги
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь"
-
Тиаго Силва: "Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ"
-
"Кельн" – "Байер" - 2:0 (обзор)
-
Марокко представил ролик о ЧМ-2026
-
"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте
-
"Метц" и "Нант" разошлись миром
-
Месси догнал лидера сезона в Европе по системе "гол+пас"
-
"Челси" побеждал "Лестер" в 12 из последних 15 матчей
-
Ван Гал: "Бавария" не продаст Левандовски"
-
"Милан" – "Кьево" - 3:2, "Кротоне" – "Рома" - 0:2 (обзоры)
-
"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"
-
Альба отдал восьмой голевой пас в Ла Лиге - больше всех остальных защитников
-
"Интер" заинтересовался форвардом "Шахтера"
-
Дзагоев: "ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?"
-
"Уиган" – "Саутгемптон" - 0:2 (обзоры)
-
"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"