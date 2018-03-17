Де Росси пообещал организовать "Барселоне" проблемы

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси поделился своими ожиданиями от встречи с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Может быть, мы бы и предпочли какого-то другого соперника в 1/4 финала, но мы дошли до этой стадии и уже показали, насколько мы гордимся этого. Мы столкнемся с одной из лучших команд. Может быть, это будет позор, но такова жеребьевка. Когда придет время, мы будем очень хорошо готовиться. Никогда не говори "никогда".

Мы видели, как "Челси" играл против "Барсы". "Синие" не выиграли, но временами у каталонцев были проблемы, и мы постараемся сделать нечто подобное и многое другое. Мы будем играть против лучших футболистов в истории игры. Они изменили то, каким мы видим футбол, то, как мы играем в него. Но, тем не менее, нас будет 11 человек, их будет 11, и будем готовы выиграть", - сказал он.

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