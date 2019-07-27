Де Росси прокомментировал переход в "Бока Хуниорс"
Новичок "Бока Хуниорс" Даниэле де Росси высказался о подписании контракта с аргентинским грандом.
"Моё сердце принадлежит "Роме", но мне очень нравится "Бока". Я начал следить за этой командой ещё в детстве. Там играл Марадона, а ещё у клуба восхитительный стадион и болельщики. "Бока" основана итальянцами, поэтому я чувствую себя здесь как дома. Это большой клуб, в который можно верить.
Всегда хотел поиграть в Америке. Подняться по этим ступенькам и выйти на поле "Бомбонеры" в качестве игрока "Боки" - это настоящее удовольствие. Самое важное в жизни воплощать мечты. Спасибо, "Бока", - цитирует 36-летнего хавбека Football Italia.
Стоит отметить, что де Росси присоединился к "генуэзцам" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.
Футболист является воспитанником "Ромы" и выступал за римский клуб с 2002 по 2019 годы. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22