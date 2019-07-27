Де Росси прокомментировал переход в "Бока Хуниорс"

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Де Росси прокомментировал переход в "Бока Хуниорс"

Новичок "Бока Хуниорс" Даниэле де Росси высказался о подписании контракта с аргентинским грандом.

"Моё сердце принадлежит "Роме", но мне очень нравится "Бока". Я начал следить за этой командой ещё в детстве. Там играл Марадона, а ещё у клуба восхитительный стадион и болельщики. "Бока" основана итальянцами, поэтому я чувствую себя здесь как дома. Это большой клуб, в который можно верить.

Всегда хотел поиграть в Америке. Подняться по этим ступенькам и выйти на поле "Бомбонеры" в качестве игрока "Боки" - это настоящее удовольствие. Самое важное в жизни воплощать мечты. Спасибо, "Бока", - цитирует 36-летнего хавбека Football Italia.

Стоит отметить, что де Росси присоединился к "генуэзцам" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт.

Футболист является воспитанником "Ромы" и выступал за римский клуб с 2002 по 2019 годы. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.

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