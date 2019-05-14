Де Росси прокомментировал свой уход из "Ромы"

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси сделал заявление о своём уходе из римского клуба, в структуре которого он находится 19 лет.

"Я бы поступил иначе во всех неприятных инцидентах, в которых принимал участие. Или добавил бы несколько трофеев с помощью волшебной палочки. Но я никогда не изменил бы своего решения носить футболку "Ромы". Фанаты всегда заставляли меня чувствовать любовь, а я старался отплатить им, выбрав этот клуб. Мы выбрали друг друга. В будущем вижу себя на трибуне радующимся за своих друзей на поле. Я бы хотел стать тренером. Пока я не вижу себя в роли функционера, хотя в "Роме" это бы имело смысл. Мне нужно учиться, это будет долгое приключение. Мне сказали, что я бы стал хорошим директором. Если бы я был директором "Ромы", я бы продлил с собой контракт!

Я понимаю направление, в котором движется "Рома". Мне 35 лет, я знаю футбол, но я не хочу отвлекать команду и себя от гонки за Лигу Чемпионов. Я благодарю руководство за их предложение и очень их уважаю, но я всё ещё чувствую себя футболистом. Клуб должен принимать подобные решения, это же касается и тренеров. Кто-то должен это делать. Конечно, я не рад, но я не обижаюсь. Я принимаю это решение. После последнего матча сезона я поеду в отпуск. Мне действительно нужно провести какое-то время без мыслей о футболе. Что касается будущего, нужно обсудить это с моей семьей, агентом и самим собой", - сказал Де Росси.

Напомним, что летом истекает контракт итальянца с "волками". В текущем сезоне легендарный полузащитник забил 2 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.

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