Де Росси пропустит матч с ЦСКА из-за травмы

Капитан "Ромы" Даниэле де Росси не сможет сыграть против ЦСКА в Лиге чемпионов.

По словам главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, де Росси может пропустить и матч чемпионата Италии с "Сампдорией" который пройдет 11 ноября.

Полузащитник травмировался в матче с "Наполи".

В сентябре 2018 де Росси провел 600-й матч за "Рому", он дебютировал за клуб в 2001 году и выиграл с ним два Кубра Италии и один Супер Кубок страны.

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