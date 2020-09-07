Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать

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Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать

Бывший полузащитник римской "Ромы" Даниэле Де Росси заявил, что он хотел бы возглавить флорентийскую "Фиорентину".

"Я очень близок к получению тренерской лицензии. Надеюсь как можно скорее получить назначение. Я бы с радостью возглавил "Фиорентину". Впрочем, любой клуб Серии А стал бы для меня отличным стартом", - цитирует де Росси Football Italia.

37-летний де Росси является воспитанником "Ромы". За римский клуб он играл с 2002 по 2019 годы. В конце карьеры хавбек выступал за аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

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