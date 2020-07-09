Де Росси рассказал о своём восхищении игрой Месси

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Де Росси рассказал о своём восхищении игрой Месси

Бывший капитан "Ромы" Даниэле де Росси мощно высказался о лидере атак "Барселоны" Лионеле Месси.

"Играть против него - это уже огромная мотивация. Бывало, что перед матчами я и мои партнёры смотрели на него полными восхищения глазами. Хотя я старался этого не показывать. Когда отбираешь мяч у Месси - это особое чувство, не такое, как когда ты отбираешь его у других игроков. За последние 15 лет он привык играть против футболистов, которые только и стремятся к тому, чтобы доказать: они имеют право выходить с ним на одно поле. Поэтому, думаю, его дух невероятно силен.

Если говорить о футболе, то никакие доказательства уже не нужны, а слова излишни. Да, Роналду сопоставим с Месси по статистике, количеству забитых голов, трофеям, но от игры Лео больше удовольствия. Я предпочитаю следить за ним. Ему повезло поиграть в "Барселоне" Гвардиолы, которую я считаю лучшей командой за последние 30 лет. Там его партнёры, не будучи настолько классными игроками, как Месси, были всё же достойны играть с ним", - приводит слова Де Росси La Nacion. 

33-летний Месси всю свою карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне на счету аргентинца 27 голов и 24 ассиста в 39 матчах.

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