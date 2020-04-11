Де Росси рассказал о желании однажды стать тренером "Ромы"

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Де Росси рассказал о желании однажды стать тренером "Ромы"

Легендарный игрок "Ромы" и сборной Италии сборной Италии Даниэле Де Росси вспомнил, как покидал римский клуб, а также порассуждал на тему тренерской карьеры.

Напомним, в "Роме" футболист выступал на протяжении 19 лет. За сборную Италии Де Росси провел 117 матчей, забил 21 гол и выиграл чемпионат мира 2006 года.

"Редко бывает, что футболист проводит в одном клубе 20 лет. Моя карьера была очень необычной. Я не мог и мечтать о таком, если стану тренером. В этой профессии все по-другому. Я бы хотел стать тренером "Ромы", но сначала нужно к этому хорошо подготовится. Если я когда-то возглавлю "Рому", то это будет не только потому, что я когда-то был важным игроком этого клуба.

Покинуть "Рому" было не моим решением, но именно я решил, когда завершать карьеру. Эти два события в моей жизни дались мне очень тяжело", - рассказал экс-игрок Sky Sport Italia.

"Рома" занимает 5 место в турнирной таблице Серии А после 26 туров. На данный момент в чемпионате Италии пауза из-за пандемии коронавируса.

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