Де Росси рассказал о желании однажды стать тренером "Ромы"
Легендарный игрок "Ромы" и сборной Италии сборной Италии Даниэле Де Росси вспомнил, как покидал римский клуб, а также порассуждал на тему тренерской карьеры.
Напомним, в "Роме" футболист выступал на протяжении 19 лет. За сборную Италии Де Росси провел 117 матчей, забил 21 гол и выиграл чемпионат мира 2006 года.
"Редко бывает, что футболист проводит в одном клубе 20 лет. Моя карьера была очень необычной. Я не мог и мечтать о таком, если стану тренером. В этой профессии все по-другому. Я бы хотел стать тренером "Ромы", но сначала нужно к этому хорошо подготовится. Если я когда-то возглавлю "Рому", то это будет не только потому, что я когда-то был важным игроком этого клуба.
Покинуть "Рому" было не моим решением, но именно я решил, когда завершать карьеру. Эти два события в моей жизни дались мне очень тяжело", - рассказал экс-игрок Sky Sport Italia.
"Рома" занимает 5 место в турнирной таблице Серии А после 26 туров. На данный момент в чемпионате Италии пауза из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16