Де Росси: "С уходом Тотти мы овдовели"

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Де Росси: "С уходом Тотти мы овдовели"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси высказался о завершении карьеры легендарного нападающего "волков" Франческо Тотти.

"С уходом нашего исторического капитана мы овдовели. Я носил капитанскую повязку в прошлом сезоне во многом из-за того, что Тотти не играл так много. На поле изменилось немногое, но мы потеряли нашего символа, на которого шли посмотреть болельщики. Из-за этого на нас ложится большая ответственность, особенно на меня. Уход Тотти должен был случиться рано или поздно. Мы не вечны и Франческо в том числе, несмотря на то, что многие думали о нём обратное" - цитирует Де Росси Football Italia.

Напомним, что 40-летний Тотти является воспитанником "Ромы", за основную команду римлян выступал с 1992 по 2017 год.

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