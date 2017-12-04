Де Росси: "Спаллетти наворотил дел в "Роме"

Теги даниэле де россиромалучано спаллеттиэусебио ди франческо

Де Росси: "Спаллетти наворотил дел в "Роме"

Капитан "Ромы" Даниэле де Росси высказался о перестройке своей команды после ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера.

"Я был прав, когда говорил, что заменить Спаллетти будет тяжело. Тем не менее, я не говорил, что это будет невозможно сделать. И наше выступление при Ди Франческо это демонстрирует - все видят наши результаты. Думаю, эти полгода под руководством Ди Франческо для нас вообще выдались самыми лучшими за всё время. Даже Спаллетти после возвращения был не так успешен. В прошлом сезоне Лучано наворотил дел в "Роме". Все помнят ту своеобразную историю с Тотти, и это шло во вред всем нам. Однако я бы хотел выделить положительные моменты в его работе" - цитирует де Росси Football Italia.

Отметим, что после 14 сыгранных матчей "Рома" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 34 очка.

Не пропустите: "Рома" нацелилась на хавбека "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 14 15
15 Дженоа 15 13
16 Кротоне 15 12
17 Сассуоло 15 11
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 15 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов