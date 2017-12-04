Де Росси: "Спаллетти наворотил дел в "Роме"

Капитан "Ромы" Даниэле де Росси высказался о перестройке своей команды после ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера.

"Я был прав, когда говорил, что заменить Спаллетти будет тяжело. Тем не менее, я не говорил, что это будет невозможно сделать. И наше выступление при Ди Франческо это демонстрирует - все видят наши результаты. Думаю, эти полгода под руководством Ди Франческо для нас вообще выдались самыми лучшими за всё время. Даже Спаллетти после возвращения был не так успешен. В прошлом сезоне Лучано наворотил дел в "Роме". Все помнят ту своеобразную историю с Тотти, и это шло во вред всем нам. Однако я бы хотел выделить положительные моменты в его работе" - цитирует де Росси Football Italia.

Отметим, что после 14 сыгранных матчей "Рома" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 34 очка.

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