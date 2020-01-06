Де Росси в ближайшее время завершит карьеру

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Де Росси в ближайшее время завершит карьеру

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что итальянский полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле Де Росси в ближайшее время завершит карьеру.

"Де Росси покидает футбол. Он уйдет из "Боки Хуниорс" в ближайшие часы", - написал Романо в своем Twitter.

36-летний Де Росси перешел в "Боку" летом 2019 года из "Ромы" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за аргентинский клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее он выступал за "Рому" с 2002 по 2019 годы.

Не пропустите: Де Росси может получить должность в "Роме". | http://soccernews.ru
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