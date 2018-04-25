Де Росси верит, что "Рома" сможет отыграться в ответном матче с "Ливерпулем"

Капитан "Ромы" Даниэле де Росси верит, что его команда сможет отыграться в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", несмотря на поражение в первой встрече со счётом 2:5.

"Если в Барселоне нам не повезло, было много сомнительных решений, то в этот раз мы начали мощно, а потом не справились со скоростными яростными атаками "Ливерпуля". На "Камп Ноу" мы не уступали и могли добиться положительного результата. Но на "Энфилде" с нами случилась полная отключка. Перед ответным матчем нужно извлечь уроки. Теперь нам вновь нужно забивать три гола. "Ливерпуль" не сильнее "Барсы", и мы осознаём, что способны отыграться, как это было в четвертьфинале. Знаем, что болельщики верят в нас, и мы хотим подарить им очередной незабываемый вечер" - цитирует Де Росси Football Italia.

Напомним, что матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.

Не пропустите: Тренер "Ромы": "У нас еще есть ответный матч и в нем может произойти все, что угодно". | http://soccernews.ru