Де Росси верит, что "Рома" сможет отыграться в ответном матче с "Ливерпулем"
Капитан "Ромы" Даниэле де Росси верит, что его команда сможет отыграться в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", несмотря на поражение в первой встрече со счётом 2:5.
"Если в Барселоне нам не повезло, было много сомнительных решений, то в этот раз мы начали мощно, а потом не справились со скоростными яростными атаками "Ливерпуля". На "Камп Ноу" мы не уступали и могли добиться положительного результата. Но на "Энфилде" с нами случилась полная отключка. Перед ответным матчем нужно извлечь уроки. Теперь нам вновь нужно забивать три гола. "Ливерпуль" не сильнее "Барсы", и мы осознаём, что способны отыграться, как это было в четвертьфинале. Знаем, что болельщики верят в нас, и мы хотим подарить им очередной незабываемый вечер" - цитирует Де Росси Football Italia.
Напомним, что матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.
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