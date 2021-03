Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

Фото: Твиттер @Vivo_Azzurro.

Экс-хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси начал свою тренерскую карьеру. Легенда римского клуба вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Confirmed: Daniele De Rossi joins Roberto Mancini’s coaching staff until the end of the EURO’s. Huge for Italy! pic.twitter.com/P1undc24bw