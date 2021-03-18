Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

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Де Росси вошел в тренерский штаб сборной ИталииФото: Твиттер @Vivo_Azzurro. 
Экс-хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси начал свою тренерскую карьеру. Легенда римского клуба вошел в штаб Роберто Манчини в сборной Италии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

"Счастлив, что могу начать новую карьеру в национальной сборной, благодарю президента Гравину, и тренера Манчини за доверие и предоставленную возможность. Для меня возвращение на базу сборной в Коверчано означает возвращение домой. Буду рад снова увидится с многими бывшими друзьями по команде и в тренерском штабе, мне не терпится начать.

Я только в начале пути, и мне еще многое предстоит познать, но я также надеюсь, что смогу помочь команде", — рассказал Де Росси.

Контракт с 37-летним Де Росси рассчитан до конца чемпионата Европы 2020 года. 

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