Полузащитник и капитан "Ромы" Даниэле Де Росси возможно, выбыл до конца сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Футболист получил повреждение в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

Первое обследование футболиста не выявило серьезных проблем, однако дополнительные тесты дадут более ясный результат.

В текущем сезоне 35-летний футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами. "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице.

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