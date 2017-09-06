Де Росси вышел на четвертое место по количеству матчей за сборную Италии

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Италии обыграла Израиль со счетом 1:0.

Этот матч стал 116-м за итальянскую сборную для полузащитника Даниэле Де Росси.

По этому показателю он сравнялся с Андреа Пирло и вышел на четвертое место в истории "Скуадры Адзурры".

Больше матчей за сборную Италии сыграли только Джанлуиджи Буффон (171), Фабио Каннаваро (136) и Паоло Мальдини (126).

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