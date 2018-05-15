Де Росси высказался о своем тренерском будущем

Теги даниэле де россирома

Де Росси высказался о своем тренерском будущемПолузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси пока не думает о тренерской работе.

Как отметил 35-летний итальянец, он задумывался о завершении карьеры в конце этого сезона, но с приходом Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера передумал.

"Не знаю, буду ли я тренером/- Доволен тем, как прошли мои годы карьеры. Когда я вспоминаю свои матчи, это радует меня. Сначала я говорил себе, что, может быть, настало время уйти в отставку, но теперь - нет.

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