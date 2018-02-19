Де Росси: "Я мечтаю выиграть что-нибудь важное с "Ромой"

Хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал о своей футбольной мечте.

"Можете называть это утопией, но чем ближе становится завершение карьеры, тем больше я мечтаю выиграть что-нибудь важное с "Ромой". Мы сильны. Да, есть команды более сильные, но я не перестаю мечтать. Если бы я опустил руки, то перестал бы тренироваться и следить за диетой, поздно ложился бы спать" - приводит слова Де России Football Italia.

Напомним, что 21 февраля "Рома" сыграет против "Шахтера" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Читайте также: Три игрока "Ромы" пропустят матч с "Шахтёром". | http://soccernews.ru